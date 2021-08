Perde il portafoglio a Porto Ceresio, lo ritrova un bustocco

La perdita del portafoglio a Porto Ceresio questa mattina, sabato 28 agosto, ha avuto un lieto fine: il bustocco Raffaele Gullà, in gita nella cittadina lacustre insieme al figlio Nicolas, ha trovato un portafoglio vicino alla stazione.

«Appena scesi dal treno, verso le 11, che da Busto Arsizio ci aveva portato a Porto Ceresio abbiamo trovato il portafoglio per terra», racconta Gullà. Immediata la decisione di andare al comando di Polizia per fare denuncia, «dove, insieme all’agente, abbiamo scoperto che c’erano tutti i documenti e 200 euro in banconote».

In questo modo gli agenti sono riusciti a contattare il proprietario, un uomo di Maccagno con Pino e Veddasca, che accortosi dello smarrimento aveva già sporto denuncia.