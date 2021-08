Sparo nella notte a Busto, ma è a salve. Denunciati tre ragazzi

Notte animata a Busto Arsizio, con colpi sparati tra le corti e i vicoli del centro storico. Spari a salve, per fortuna: la Polizia ha per questo denunciato tre ragazzi tra 17 e 20 anni.

All’una della notte tra venerdì e sabato gli agenti delle Volanti sono stati allertati da alcuni colpi che sembravano spari.

Dopo alcuni giri di pattugliamento hanno individuato la fonte dei rumori nel parcheggio di vicolo Landriani: le autopattuglie sono entrate nel parcheggio appena in tempo per notare tre giovani che tentavano di allontanarsi furtivamente.

Uno di loro in particolare è stato visto disfarsi di qualcosa gettandolo a terra: era una pistola a salve, una fedele replica di quelle in dotazione alle Forze di Polizia, a cui era stato tolto il tappo rosso (la foto è d’archivio).

I tre, volti noti alla Polizia nonostante la giovane età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono stati perquisiti e trovati in possesso di una decina di colpi, uno dei quali appena esploso. Pistola e colpi sono stati ovviamente sequestrati e per i tre è scattata la denuncia per disturbo della quiete pubblica e possesso di arma impropria.