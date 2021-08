Tre giorni di festa per la comunità di Velate

“Non c’è festa senza un gesto d’amore”. Torna il tradizionale appuntamento di inizio settembre nel piccolo paese di Velate, dove gli amici dell’oratorio hanno organizzato tre giorni di festa e di incontro, accompagnati da un ricco stand gastronomico.

Un’occasione per ritrovarsi, nel rispetto delle normative anti-Covid, ma anche per continuare i festeggiamenti di Don Adriano, padre spirituale delle parrocchia ai piedi del Sacro Monte da quasi quarant’anni che ha recentemente compiuto ottant’anni.

L’appuntamento è all’oratorio di piazza Santo Stefano, a partire da venerdì 3 settembre quando si terrà un apericena a sostegno dei progetti avviati da Padre Adelio, madre missionario in Nuova Guinea. Sabato è in programma la raccolta alimentare per la Caritas Ambrosiana, i ragazzi dell’oratorio gireranno porta per porta per chiedere un contributo. Il ritrovo è in oratorio alle 10. Il banco gastronomico invece, sarà attivo sabato dalle 19, domenica a partire dalle 12 e dalle 19.

Durante i tre giorni, inoltre, sarà possibile visitare la bella mostra “Prima del drone”, aerofotografie di Don Adriano Sandri, a cura di Carla Tocchetti.