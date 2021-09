Domenica la festa in piazza della parrocchia di San Vittore

La festa della Parrocchia di San Vittore Martire a Varese continua nella domenica del 12 settembre con una grande festa in piazza. Iniziata domenica 5 con la celebrazione per una ventina di coppie degli anniversari di matrimonio significativi, dai 5 ai 65 anni di vita insieme con Don Matteo, la festa è stata una occasione di condivisione che si è conclusa con un rinfresco nel giardino della casa parrocchiale a cura delle collaboratrici di Bianca del Filo d’Argento.

Inoltre, è stata inaugurata la mostra dei disegni a china di Leonardo Bellaspiga. L’artista è il padre di Fabia, religiosa romita che vive nel monastero del Sacro Monte. Il titolo “Pellegrinaggio e ascesa al Sacro Monte di Varese”, evoca lo spirito con cui le cappelle sono state raffigurate, tratto per tratto, in un atteggiamento di devozione, di preghiera, di vera e propria “ascesa” accanto a Maria, che accompagna la salita di ogni pellegrino. Venerdì 10, dalle 21 alle 22, si è tenuto un momento di riflessione. “Ci siamo ritrovati in circa quaranta persone a riflettere, aiutati dalle intuizioni di Padre Vicente de La Fuente e di Maria Carmen della Comunità Identes, quanto i profondissimi concetti espressi dal papa con la sua tipica, disarmante semplicità, possono aiutarci a “fare quel passo in più” per migliorare il mondo. “Non importa se siamo in pochi, l’essenziale è che stasera siamo qui. Ci siamo sentiti chiamati e siamo qui. Del resto Gesù è partito solo con dodici apostoli… e ha cambiato il mondo!””, spiegano.

Domenica 12 sarà invece, gli appuntamenti continuano in piazza, in un’ampia area pedonale estesa a tutto il piazzale ed al sagrato della chiesa. Faranno da cornice le bancarelle del Gruppo Missionario Parrocchiale, del movimento della terza età Filo d’Argento, della San Vincenzo de Paoli, della Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza. Altri ospiti graditi, gli amici di Associazioni Caritative operanti in città, in Italia e all’estero che desiderano farsi conoscere, presentare il loro operato, i loro progetti futuri e le loro necessità: il Centro Diurno “Il Viandante” della ODV Camminiamo insieme (Varese), Ewe Mama Onlus (Uganda), Un cuore per il mondo (Brasile), Insieme per sempre (India).

Nel giardino della casa parrocchiale si potrà giocare sulla scacchiera a grandezza umana o anche solo farci insegnare le prime mosse dai responsabili della società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio Trevisago. I bambini potranno “attingere” gadget e giocattoli al Pozzo dei Desideri, ricco di premi e sorprese pensate solo per loro.

Sempre visitabile in chiesa la mostra sul Sacro Monte (cappella invernale). Per pranzare si potrà prendere un menù “da passeggio”: sul sagrato la postazione di Street Food propone il classico panino con la salamella, le patatine fritte e il gettonatissimo “tirolese” di Casbeno, anche in versione vegetariana. Possibilità anche di tanti dolcetti golosi e di alta pasticceria, affiancato al mitico bar dell’oratorio.

Alle 11.15 solenne celebrazione eucaristica con la benedizione dei canestri che nel pomeriggio verranno battuti all’incanto come ben ricordano i casbenatt non più tanto giovani. I cesti verranno confezionati nella giornata di sabato con tutto quanto hanno portato i parrocchiani in questi giorni: salami, salumi e salamini, formaggi, bottiglie di vino, di liquore, ortaggi delle campagne di Casbeno, olio, caffè, cioccolato, dolcetti e biscotti, paioli e oggetti antichi di rame, stampe d’altri tempi, piantine fiorite, una stampa antica, una piantina fiorita. Tutto con l’obiettivo di “incantare” i presenti e raccogliere le generose offerte di chi saprà aggiudicarseli all’asta, che inizierà puntuale domenica alle 14.00.

Novità per Casbeno è il momento di ringraziamento che il Gruppo di Taizé ha pensato di organizzare nella nostra chiesa a conclusione della festa, domenica 12 alle 21.00 seguendo appunto lo stile di Taizè con preghiere e canti molto coinvolgenti.

Lunedì sera alle 20.30 S. Messa nella quale è tradizione ricordare tutti i defunti durante l’anno pastorale trascorso. Sarà di nuovo con noi don Emilio Casartelli, storico coadiutore a Casbeno che accetta sempre volentieri il nostro invito e che accogliamo con gioia. Terminati i bagordi e ripuliti gli spazi… lunedì 20 settembre ci troveremo alle 20:30 al Santuario del Sacro Monte per la tradizionale messa di ringraziamento per l’anno concluso e di buon auspicio per l’anno che va a cominciare. Chi desidera salire a piedi pregando il Rosario partirà alle 19.30 dalla Prima Cappella.