Incendio nell’area ex Snia di Limbiate. Dalle sei di questa mattina (sabato 25 settembre) un incendio si è sviluppato nell’area nord della zona ex-Snia. Il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, il sindaco di Varedo, Filippo Vergani, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ed i Carabinieri sono sul posto per monitorare la situazione, già circoscritta e sotto controllo. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) è già sul luogo per le analisi e le valutazioni del caso.