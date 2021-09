Lia Quartapelle a Gallarate insieme a Silvestrini e ai Giovani Democratici

Domenica 12 settembre a Gallarate ci sarà Lia Quartapelle, Deputata della Repubblica, membro della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni e promotrice della mozione di cittadinanza per Patrick Zaki; persona molto attenta ai temi di genere, giovanili e alla politica estera.

L’incontro è organizzato dai Giovani Democratici di Gallarate e dalla candidata sindaca Margherita Silvestrini.

L’appuntamento è alle 18 nell’area all’aperto di Colombo 1993 di via Castelli – vicino a Piazza Garibaldi.

«Per una Gallarate attenta alle esigenze dei giovani affinché nella loro città possano trovare le opportunità che cercano: siano queste di svago o al fine di approfondire i propri interessi: musicali, culturali, artistici. É indispensabile ascoltare la voce dei giovani perché – insieme a loro – dobbiamo capire e trovare le risposte giuste affinché Gallarate ritorni attrattiva anche per questo target di età. Ecco, insieme a Lia vogliamo confrontarci con loro: pronti ad accogliere le loro domande e ad ascoltare le loro richieste per raccontarsi e raccontarci il loro presente e come pensano ed immaginano il loro futuro. Lia Quartapelle è una deputata che ha sempre dimostrato molta sensibilità nei confronti delle esigenze dei giovani e insieme a me, che mi candido ad amministrare la città dedicheremo spazio e tempo per i giovani: presente e futuro di Gallarate e non solo», ha affermato la candidata.