Open Day per la Civica Scuola di Musica di Tradate

Come tutti gli anni, la Civica Scuola di Musica di Tradate è pronta a spalancare le porte e camminare di nuovo sulle strade della musica. Dopo una stagione un po’ “in sordina”, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la scuola musicale è pronta a farsi conoscere con un Open Day, che si svolgerà domenica 19 Settembre dalle h 16.00 in piazza Mandela (in piazza del comune) a Tradate. Sarà possibile gustare un assaggio della musica degli insegnanti, avere informazioni sui corsi e perfezionare le iscrizioni.

L’Open Day si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid. In particolare, l’accesso sarà consentito solo previa verifica del green pass e con prenotazione sul sito http://www.corpomusicaletradate.it.

Le finalità della Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi congiunti del Corpo Musicale Città di Tradate e del Comune di Tradate – Assessorato e Ufficio Cultura, sono la promozione e la diffusione della cultura musicale attraverso una attenta programmazione didattica adeguata a ciascuna fascia di età. La scuola è in grado di fornire preparazione per chi intenda sostenere l’esame di ammissione ai conservatori di stato, così come per chi desideri dedicarsi alla musica per puro diletto.

L’insegnamento è affidato a docenti qualificati e la proposta di strumenti è ampia: strumenti a fiato, anima della scuola che rappresenta anche il vivaio del Corpo Musicale Cittadino, archi, pianoforte, percussioni. Sono inoltre offerti corsi di canto, coro, musica d’insieme e corsi propedeutici per i più piccoli.