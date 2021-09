A Varese la scuola riparte con 38 plessi riqualificati in estate

Chiusi a tempo di record quasi tutti i 38 cantieri avviati durante l’estate, gli studenti tornano in classe oggi, lunedì 13 settembre, tutti in presenza. L’obiettivo principale è che possano continuare a seguire le lezioni al banco per l’intero anno scolastico, senza necessità di ricorrere alla didattica a distanza.

Un rientro a scuola pieno di aspettative che per centinaia di bambini e ragazzi varesini avviene anche in scuole appena ristrutturate per aumentarne l’efficienza energetica.

EDIFICI SCOLASTICI RINNOVATI

Sono 38 le scuole comunali che hanno approfittato della pausa estiva per migliorare impianti, facciate e serramenti con “Varese fa scuola 2021”, il piano di riqualificazione dei plessi scolastici partito a giugno con un impegno complessivo di circa 3 milioni di euro.

A fare da traino i lavori alla secondaria di secondo grado Anna Frank (circa 800 milioni di euro) dove gli operai sono ancora all’opera sull’esterno dell’edificio «ma la struttura è pienamente agibile pronta ad accogliere tutti gli studenti – precisa l’assessora Rossella Dimaggio – la riapertura dell’anno scolastico forse non è mai stata così carica di aspettative e significato per bambini e ragazzi e siamo orgogliosi di poter offrire loro delle scuole più accoglienti ed efficienti».

Qualche impalcatura ancora presente anche nelle scuole dell’infanzia Collodi, Jolanda Trolli e Ronchetto Fè, asilo che riaprirà a ottobre (i bambini sono attualmente ospitati al Dalla Chiesa), come già preventivato e concordato con le famiglie.

MENSA E DOPOSCUOLA RADDOPPIANO

«Abbiamo dato massima priorità alle esigenze delle famiglie arrivando quasi a raddoppiare l’impegno del Comune sui servizi parascolastici di mensa e doposcuola, che partono già oggi, sin dal primo giorno», aggiunge la Dimaggio con riferimento non solo al maggior numero di posti ed educatori, ma anche al maggior numero di giorni di attività dei servizi per coprire tutti e 5 i giorni della settimana e sopperire così all’assenza dei rientri pomeridiani curricolari, confermata per il secondo anno consecutivo per tutte le scuole, eccetto quelle a tempo pieno (tutta la IV Novembre e alcune classi alla Pascoli, alla Baracca e alla Mazzini).

L’aver ampliato la disponibilità del servizio mensa in molte scuole ha reso necessario ricorrere al doppio turno per capienza dei refettori.

NUOVE ISCRIZIONI E NIDI GRATIS

Le iscrizioni ai servizi parascolastici rimangono aperte, con disponibilità di posti residuali o per creare delle graduatorie.

Aperte anche le iscrizioni ai nidi comunali, con retta gratuita per tutti i residenti quest’anno, a prescindere dal Isee. Sono 250 i posti disponibili complessivamente, con ancora possibilità di inserimento.