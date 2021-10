L’Anm di Milano difende il pm del processo Krimisa: “I magistrati non complottano”

L’Associazione Nazionale Magistrati di Milano ha diffuso un comunicato con il quale difende l’operato del pubblico ministero Alessandra Cerreti nell’ambito del processo contro la locale di ‘ndrangheta di Lonate e, in particolare, in merito alla vicenda dell’avviso di conclusione indagini notificato all’avvocato Francesca Cramis durante la requisitoria del processo che si è concluso nei mesi scorsi a Busto Arsizio. In seguito per l’avvocato bustocco (che difendeva uno degli imputati in quel procedimento) è arrivata l’archiviazione.

Di seguito il testo della nota diffusa alla stampa