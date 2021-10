L’ultima sera (di festa) della campagna elettorale a Gallarate

Dopo mesi di confronto, soprattutto tra fine agosto e settembre, si è conclusa anche a Gallarate la campagna elettorale. Si è conclusa sui toni della festa, senza particolari scontri nell’ultima giornata prima del silenzio elettorale.

Andrea Cassani si è ritrovato con le sue cinque liste (centoventi i candidati) in piazza Libertà, dove era stato preparato il pentolone del risotto offerto a chi si presentava in piazza. C’erano i big del centrodestra e Cassani ha parlato dal palco allestito:

Margherita Silvestrini ha scelto invece piazzetta Guenzati, allestita con un arco blu di palloncini, una animazione musicale dal vivo e intorno i candidati (cinque liste con circa cento persone) e i sostenitori. È stato proiettato un video con un anno di percorso partecipato, dai primi incontri di programma:

Sonia Serati ha scelto come “palcoscenico” la scalinata di Palazzo Minoletti in piazza Garibaldi: “in scena” in realtà c’erano soprattutto i gruppi musicali giovanili, che la candidata di Più Gallarate e di Gente di Gallarate ha scelto di rendere protagonisti:

Massimo Gnocchi invece aveva già chiuso la campagna elettorale giovedì sera davanti al municipio, con il giovanissimo pianista classico Emanuele Piovesan. Tiziano Fracchia ha invece ospitato in mattinata il leader di Italexit, Gianluigi Paragone.