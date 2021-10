A Malnate sventato un altro tentativo di truffa dell’acqua

L’identikit e le modalità sono sempre le stesse: un ragazzo giovane, sui trent’anni, che indossa il cappellino e chiede di entrare in casa per fare dei controlli sull’acqua. Ma a Malnate, per fortuna, il malintenzionato non sta trovando terreno fertile e anche oggi – martedì 26 ottobre – così come avvenuto settimana scorsa, le persone prese di mira non cadono nel tranello e respingono il tentativo di truffa lanciando l’allarme.

Questa mattina il fatto è avvenuto in via del Bollerino, in zona scuole a Gurone.

Intanto proseguono gli incontri per prevenire le truffe: questa sera l’appuntamento è all’oratorio di San Salvatore alle ore 17.30.