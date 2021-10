Il malnatese Alberto Brolpito sfida il deserto nella “Marathon Des Sables”

Erano 753 gli atleti partiti lo scorso 1 ottobre per la terribile sfida della Marathon Des Sable, una corsa di 7 tappe, alternate da giorni di riposo, tutte tra le dune del deserto in Marocco per una distanza di 250 km. Quest’anno si sta svolgendo l’edizione numero 35.

Una sfida a se stessi prima ancora che alle condizioni imposte dal Sahara. Anche perché ai partecipanti viene messo a disposizione solo l’acqua e la tenda per dormire. Tutto il resto – materiale tecnico, generi di prima necessità, sacco a pelo, etc… – deve stare dentro lo zaino, che deve pesare dagli 8 ai 15 chilogrammi, e che ogni concorrente si deve portare dietro durante la corsa.

Le tappe variano dai 30 ai 90 chilometri, a temperature elevatissime, sotto il sole, a condizioni che mettono alla prova anche gli atleti più esperti.

In gara quest’anno, con il pettorale numero 460, c’è anche il malnatese Alberto Brolpito. Appassionato di queste corse estreme, in passato ha preso parte anche alla 100 km del Sahara e ha già testato la Marathon des Sables nel 2018, arrivando 251esimo. Il 61enne malnatese è molto conosciuto perché è lo storico veterinario cittadino.

Questa mattina, venerdì 8 ottobre, ha preso il via la quinta tappa, sulla distanza della maratona. Lunedì 11 ottobre ci sarà l’ultima fatica.