Si allontana dalla Comunità Itaca di Gavirate, si cerca Gianmarco

L’associazione No profit Sos Varese Aiuta pubblica sulla sua pagina Facebook un appello per ritrovare Gianmarco. L’uomo, scrivono sulla pagina, si è allontanato lunedì mattina alle 6.30 dalla Comunità Itaca di Gavirate dove è ospite senza avvisare nessuno.

Spiegano: “Gianmarco (questo è il suo nome ) al momento della scomparsa indossava un paio di jeans blu maglione grigio, giubbotto verde e scarpe da tennis blu. Ha corporatura abbastanza robusta e sembra trasandato. Di solito cammina velocemente e tiene la mano sulla cintura dei pantaloni. Siccome da giorni è senza terapie potrebbe essere confuso. Non è pericoloso ma in pericolo. Dalla foto si riconosce facilmente.

Chi lo vedesse avvisi per favore immediatamente la Comunità Itaca di Gavirate al 0332 743937. Sono tutti molto in pensiero per lui”