Una camminata all’indietro fino al Sacro Monte di Varese per supportare i bambini maltrattati

Il pomeriggio dell’8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione, sarà all’insegna di un evento divertente e non convenzionale al Sacro Monte di Varese. Grazie al gruppo di podismo del JRC di Ispra – il Joint Running Club Ispra – ci sarà infatti una camminata di circa 3 chilometri che però andrà fatta a “marcia indietro”.

Una attività curiosa, che fa bene all’organismo – camminando all’indietro si stimolano alcuni muscoli che di solito non sono coinvolti nell’andatura in avanti – e che soprattutto è dedicata a una buona causa. L’intera manifestazione servirà infatti a sostenere la associazione “Amici del Pezzettino” che da anni si occupa di dare supporto a bambini abbandonati, maltrattati e abusati. (foto Pixabay)

Il programma prevede un ritrovo alle 14,30 davanti alla chiesa di San Giuseppe nella frazione varesina di Fogliaro (via S. Caterina angolo via Adige); la camminata prenderà il via alle ore 15 e attraverserà una serie di luoghi rappresentativi della zona alta di Varese. L’arrivo è previsto tra le 16 e le 16,30 al Camponovo del Sacro Monte dopo aver toccato via Prima Cappella, via Oronco, via Conventino, viale del Santuario, via Beata Giuliana e via dell’Assunzione.

All’arrivo sarà possibile gustare cioccolata calda e vin brulé messi a disposizione dal ristorante Milano: anche in questo caso l’offerta delle bevande contribuirà a sostenere i bimbi accuditi dal “Pezzettino”. Per aderire alla manifestazione e prenotare le bevande calde è necessario compilare il modulo online che trovate CLICCANDO QUI. È inoltre possibile effettuare donazioni a favore del “Pezzettino” utilizzando QUESTO link.