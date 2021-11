Crugnola e Bizzozero a caccia del risultato sugli sterrati del rally Liburna

Andrea Crugnola sarà al via con il numero 1 sulle portiere del Rally Liburna Terra, affascinante gara toscana che si disputa – appunto – sugli sterrati e che è valida come ultima prova del CIR. Il pilota varesino, campione 2020, non è riuscito a ripetersi perché il titolo di quest’anno è andato a Giandomenico Basso; Crugnola però vuole chiudere in bellezza, provare a ottenere la piazza d’onore tricolore e aggiungere esperienza sulla terra, un fondo stradale non così consueto in Italia (al di là degli specialisti).

Oltre al pilota Hyundai, navigato come sempre da Pietro Ometto, ci sarà però un altro equipaggio varesino accreditato del numero 39. Una presenza speciale, quella di David Bizzozero e Denis Tosetto, per due motivi: anzitutto Bizzozero festeggia a Volterra la 300a gara in carriera (un’esperienza enorme per un gentleman, iniziata sul finire degli anni Ottanta come co-pilota di Mario Fidanza); inoltre l’accoppiata del team Tecnica Bertino può conquistare il Trofeo Nazionale N5.

In questo momento Bizzozero, che ha 57 anni e risiede a Cugliate Fabiasco, comanda la classifica dell’N5 con 58 punti ed è vicino al successo visto che il rivale più vicino è il trentino Riccardo Rigo che ha 26 punti. Il Liburna però, ultima gara del campionato, ha coefficiente doppio e mette in palio 40 punti, lasciando così del tutto aperto il discorso sul podio finale. A Volterra Bizzozero e Tosetto hanno optato per la Toyota Yaris N5 dopo aver utilizzato la Volkswagen Polo nei precedenti appuntamenti (due le vittorie di categoria)

Per quanto riguarda la classifica assoluta del Libura, Crugnola dovrà vedersela con diversi grandi nomi del panorama italiano: Signor e Mazzocchi sono i rivali in ambito CIR mentre è nutrita la pattuglia dei driver in lotta per il CIRT, il campionato italiano terra. Tra essi il leader Scandola e i più immediati inseguitori come l’eterno Andreucci, Campedelli e Oldrati.

La gara prenderà il via venerdì pomeriggio da Volterra con la power stage pomeridiana della Tenuta di Canneto. Sabato il resto del programma con altre otto prove speciali e arrivo nella città toscana a metà pomeriggio.