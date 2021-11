Monitoraggio delle frane e gestione dei rischi naturali: convegno di Arpa a Milano

Si terrà il 10 novembre a Milano, Palazzo Pirelli, il convegno “Il monitoraggio delle frane per la gestione dei rischi naturali”, organizzato da Arpa Lombardia in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Lombardia.

Un’intera giornata dedicata al tema sempre più attuale dei dissesti idrogeologici e, in particolare, alla progettazione e alla gestione delle reti di monitoraggio presenti su tutto il territorio nazionale.



Attraverso l’analisi di alcuni casi studio e agli interventi di numerosi esperti del Sistema nazionale di protezione ambientale, di enti regionali e di ricerca e di università, verranno affrontati tutti gli aspetti legati ai sistemi di monitoraggio delle frane e di allertamento, oggetto delle nuove Linee Guida Snpa sulla tematica.

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione tramite modulo on line entro il 7 novembre h. 23. Il seminario è in fase di accreditamento APC per i Geologi.

L’accesso alla sala Pirelli sarà consentito a un numero limitato di partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, ma l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.

CONVEGNO

Il monitoraggio delle frane per la gestione dei rischi naturali 10 novembre 2021 – h. 9 – 17 Sala Pirelli – Palazzo Pirelli Milano, via Fabio Filzi 22