Auto in fiamme a Gallarate

Auto in fiamme nel pomeriggio di oggi (mercoledì) a Gallarate, in via Raffaello Sanzio. La vettura, una Bmw, ha preso fuoco all’altezza dell’edificio commerciale che ospita alcune attività. Non si segnalano feriti. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e risalire alle cause del rogo.