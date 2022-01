“Un uomo che aveva sempre la battuta pronta, un sorriso per gli altri, che amava la poesia sopra ogni cosa. E che lasciava sempre un caffè di cortesia per qualcuno al bar… Questo voglio serbare come ricordo”. Sono tanti i messaggi come questo, lasciati su Facebook in ricordo di “Lello”, Raffaele Cirone, l’uomo di 56 anni, residente ad Angera, ritrovato senza vita nella giornata di ieri a seguito di un incidente stradale in provincia di Lecco.

Raffaele è ricordato come una persona sorridente e piena di vita, gentile nei modi e attenta agli altri e con una grande passione per lo sport e le attività all’aria aperta. Amava andare alla scoperta dei luoghi più belli dei dintorni, dal Lago Maggiore alle montagne piemontesi. Con la bella stagione lo si incontrava per le vie del paese in bicicletta, una delle sue passioni che condivideva con molti amici.

Sono tante le persone che con il passaparola e sui social, hanno condiviso nei giorni scorsi fotografie e informazioni utili per riuscire a risalire ai suoi ultimi spostamenti.

Le ricerche di Raffaele sono iniziate a partire dal 4 gennaio, quando è stato visto per l’ultima volta uscire dalla sua casa di Angera e si sono concluse, purtroppo nel peggiore dei modi, nella giornata di ieri. In tutto questo tempo i famigliari non si sono mai dati per vinti, hanno continuato a cercarlo fino al triste epilogo.

