Alla Libreria Boragno di Busto Arsizio una settimana di eventi dedicati all’Africa

La Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio si prepara a un mese di febbraio ricco di incontri all’insegna dell’arte, della cultura e non solo.

L’appuntamento centrale delle prossime settimane è quello con l’evento interculturale “Tracce nel mondo – La mia Africa”, che sarà inaugurato con un incontro aperto al pubblico sabato 12 febbraio alle 10.30.

Tutti gli eventi si svolgono in presenza, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Da sabato 12 a venerdì 18 febbraio la Galleria Boragno ospiterà dunque “Tracce nel mondo – La mia Africa”, evento interculturale organizzato da C.A.Sa. Edizioni e Tracce nel Mondo Onlus in collaborazione con l’associazione ASQ: una rassegna di mostre e incontri per raccontare l’Africa attraverso l’arte, la cultura, la musica, le esperienze, le testimonianze e i gesti d’amore.

Il programma si aprirà sabato 12 febbraio alle 16.30 con “Una scuola in Malawi”, la testimonianza dell’associazione Tracce nel Mondo Onlus, impegnata a costruire un edificio scolastico per garantire un’adeguata istruzione ai bambini del paese africano.

Domenica 13 alle 16.30 si terrà la presentazione del romanzo “La comparsa”, nuovo libro di Amilca Ismael, pluripremiata autrice di “La casa dei ricordi”, “Il racconto di Nadia” e “Effimera libertà”.

Lunedì 14 alle 16.30 sarà ospite della Galleria Daniela Prandoni, fondatrice dell’associazione “I Masai di Lempapuli”, che porterà la sua testimonianza sulle attività svolte in Tanzania.

Mercoledì 16 dalle 16.30 le emozioni della scalata al Kilimangiaro, la vetta più alta dell’Africa, nel racconto di Silvano Moroni di Ossolalpine, associazione di guide alpine ed escursionistiche.

Venerdì 18 alle 16.30 Silvia Testa presenta “Viaggiare tra corridoi sconosciuti”, un incontro sul tema dei viaggi in Africa.

Tutti gli incontri saranno accompagnati da musica, ritmi tribali e prodotti tipici.

Inoltre, per tutto il periodo dell’evento, sarà aperta al pubblico dalle 16.30 alle 19.30 la mostra fotografica “Africa: colore e folklore”, con scatti di Ezio Saporiti, Ovidio Mazzon e Silvano Moroni, accanto a un’esposizione di tessuti, abbigliamento tradizionale e complementi d’arredo.

Si segnala inoltre che sabato 12 febbraio alle 16, presso il Teatro Oratorio di Velate in piazza Santo Stefano a Varese, si terrà la presentazione del libro “Il mondo nuovo” di Mariangela Pira, edito da Chiarelettere. L’autrice, giornalista professionista, conduttrice e reporter di Sky TG24 e ideatrice della rubrica economica quotidiana “#3Fattori”, affronta nel volume i cambiamenti economici causati dalla pandemia di coronavirus e le nuove sfide per il futuro, in Italia e nel mondo.