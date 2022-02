Con la Pro Sesto ritorna Prina: “D’ora in poi nessuna partita è facile”

Vincere per dare continuità al successo di Verona. Non c’è tempo di festeggiare la vittoria di domenica contro la Virtus, a soli tre giorni dal 2 a 0 al Gavagnin-Nocini la Pro Patria è chiamata a tornare in campo. Domani, mercoledì 16 febbraio, allo Speroni di Busto Arsizio arriva infatti il fanalino di coda Pro Sesto, squadra ultima in classifica con 20 punti (-7 dalla Pro Patria uscita finalmente dalla zona playout).

A guidare i tigrotti di Busto Arsizio in panchina tornerà Luca Prina, guarito dal covid per fortuna durato poco più di una settimana. Il tecnico biellese sa che il suo gruppo non deve sottovalutare un match decisivo per la salvezza e che i castellani di Sesto San Giovani, nonostante la posizione, sono una squadra temibile in trasferta, con ben 14 dei 20 punti conquistati lontani dal Breda.

«Come domenica a Verona, la squadra ha preso in mano la situazione nonostante le difficoltà. È vero che abbiamo tante e importanti assenze ma chi sarà della partita ha la consapevolezza e la coscienza di interpretare il momento – commenta il biellese il giorno prima della sfida -. Ormai siamo entrati in una fase del campionato in cui tutte le partite hanno un coefficiente di difficoltà enorme, giocare contro la prima o contro l’ultima cambia poco. Inoltre, siamo tante squadre in pochi punti, il gruppo che “sta dietro” in classifica è di livello, come dimostra la stessa la Pro Sesto che viene da buoni risultati e un mercato di gennaio importante, una squadra molto migliore rispetto all’andata».

La Pro Sesto infatti può vantarsi di aver sbancato il Nereo Rocco, infliggendo ben tre gol agli alabardati della Triestina, e di non aver subito gol in casa della Pro Vercelli. Risultati che dimostrano come gli ospiti di domani non stenderanno certo il tappeto rosso alla Pro Patria.

«Sarà una partita difficilissima – spiega Prina -, le componenti di difficoltà sono tante: le nostre assenze, tornare in campo dopo soli tre giorni, le soluzioni dalla panchina limitate e l’avversario che fuori casa tiene dei ritmi importanti. Sono sicuro che chi andrà in campo farà una grande partita, dobbiamo giocare con il pensiero di cercare l’equilibrio giusto».

Anche perché vincere significherebbe per la prima volta in stagione ottenere sei punti in due gare: «Per la prima volta uso un “se” – sottolinea l’allenatore -se dovessimo vincere arriverebbe la seconda vittoria consecutiva e sarebbe un valore importante legato alla vittoria di tre giorni fa a Verona».

Da non sottovalutare il tridente pesante sestese, composto da Scapuzzi, Ghezzi e Capogna, per lui 7 gol questa stagione e turno di riposo contro la FeralpiSalò «Dal punto di vista tattico è una partita da preparare molto bene, bisogna saper leggere con grande attenzione le squadre che giocano col 343, squadre difficili da affrontare. Serve una lettura chiara di quello che può succedere in campo. L’aspetto tattico sarà un fattore ma a essere determinanti saranno quelli caratteriali e mentali, più della tattica».

Infatti, rispetto alla Virtus superata domenica – squadra che cerca la costruzione del basso attraverso la qualità del proprio centrocampo – la Pro Sesto è una squadra veloce nel ribaltare il campo, in grado di sviluppare la propria velocità in fascia, dove non solo orbitano le due ali offensive ma anche quelle arretrate con giocatori duttili come Sale e Mazzarini.

Vincere allora, oltre ai punti, significherebbe aver superato una squadra contro la quale non è possibile giocare di rimessa, e, soprattutto, portarsi avanti nel conteggio degli scontri diretti in virtù del pareggio all’andata. Nel frattempo, Prina torna sulla partita di domenica, match a causa del covid, ha dovuto guardare da casa e sul quale non ha potuto esprimersi dopo il triplice fischio: «Domenica lo staff ha fatto un lavoro grandissimo, con la piena fiducia da parte dell’allenatore. Come ho vissuto la partita? Sapevo che la squadra sarebbe stata guidata nel modo migliore e al massimo delle proprie potenzialità. C’è una grande voglia comune di arrivare alla salvezza, senza se e senza ma. Domenica è stata la prova che siamo uno staff che lavora con grande sintonia».

Infermeria ancora piena: Parker non recupera, Pizzul si opera e Vezzoni in forse

Il referto medico è ancora una volta preoccupante: Grandi dubbi su chi giocherà sulla fascia sinistra con Pizzul e Galli indisponibili e Vezzoni che rivedere il campo, ma fermo ai box da novembre, quando si è infortunato.

A centrocampo due le assenze: Brignoli e Bertoni, probabile dunque che il ruolo di regista venga nuovamente affidato a Nicco. Il numero 10 dei tigrotti ritorna dopo la squalifica, che invece ancora dovrà scontare Sportelli fermato dal giudice sportivo per tre turni. Il trauma cranico rimediato impedisce a Parker di prendere parte alla partita, probabile quindi che la coppia d’attacco di domani sarà Piu-Castelli, con Stanzani e il neoacquisto Pesenti pronti a subentrare a partita in corso. Ma parafrasando in termini sportivi Brian Wilson, questo lo sa solo il mister.

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

LA CLASSIFICA: Sudtirol 63; (playoff) Padova 55, Renate e FeralpiSalò 49, Lecco, Piacenza, Triestina e JuventusU23 35, Pro Vercelli 33, AlbinoLeffe 28; – Mantova 28, Trento, PRO PATRIA 27, Virtus Verona 27, Fiorenzuola 26; – (playout) Pergolettese 26, Seregno 25, Giana 23, PRO SESTO 20; Legnago 20.

ARBITRI: Sarà Enrico Gemelli (Messina) a dirigere Pro Patria – Pro Sesto. A completare la terna Matteo Paggiola (Legnago) e Andrea Sprezzola (Mestre). Quarto uomo: Luca Tagliente (Brindisi)