Sos Valbossa, parte la campagna tesseramento 2022

Un altro anno è passato ed è arrivato il momento di rinnovare le tessere della SOS Valbossa. Perché rinnovare? Il vostro contributo come sostenitori incoraggia i nostri volontari, che dedicano, parte del loro tempo in questa preziosa attività.

Il tesseramento garantisce un aiuto economico in più alla SOS della Valbossa per erogare servizi di qualità.

Come rinnovare la tessera:

• Il tesseramento ha un costo di 30 euro

• Assicura al titolare della tessera o ai suoi familiari, 2 servizi prenotabili con anticipo di almeno 3 giorni nel limite dei 50 km ciascuno.

• Il rinnovo e le nuove tessere sono richiedibili fino al 31 di marzo 2022.

• Le tessere di nuova emissione saranno fruibili dopo 30 giorni dal pagamento della quota.

Il pagamento potrà essere effettuato:

• Bonifico bancario/postale: IBAN IT22 F030 6909 6061 0000 0062288 intestato PUBBLICA ASSISTENZA SOS DELLA VALBOSSA ODV

Causale TESSERA 2022 – cognome e nome

IBAN IT30 0076 0110 8000 0001 1515210 intestato PUBBLICA ASSISTENZA SOS DELLA VALBOSSA ODV

Causale TESSERA 2022 – cognome e nome

• Bollettino postale conto n. 11515210 intestato a PUBBLICA ASSISTENZA SOS DELLA

VALBOSSA ODV

Causale TESSERA 2022 – cognome e nome

• Presso le cartolerie:

TI-BI P.zza Giovanni XXXIII, 1 – AZZATE

BIANCHI via XXV Aprile, 3 – BUGUGGIATE

CARTA&PENNA via Stazione, 2 MORNAGO

• Solo su appuntamento telefonico allo 0332 890244 presso la nostra sede di via 2 giugno, 8 – Azzate (VA)

Per qualunque informazioni:

• Al numero: 0332.890244

• Agli indirizzi di posta: info@sosdellavalbossa.it – sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it