Piccoli giornalisti crescono sui banchi della Galilei

Nella mattinata di ieri, martedì 29 marzo, gli studenti di quinta della primaria Galilei (Ic Varese 3) hanno ospitato in classe due giornalisti: Damiano Franzetti di VareseNews e Marco Croci de La Prealpina.

Galleria fotografica giornalisti in erba alla galilei 4 di 6

L’incontro è stato organizzato all’interno delle proposte alternative messe in campo per la settimana di scuola Senza zaino, progetto didattico che l’elementare di Avigno porta avanti da 5 anni, proponendo in queste giornate attività didattiche basate su laboratori e incontri con esperti.

In questa settimana “Senza zaino” le lezioni tradizionali lasciano il posto a esperienze creative, scientifiche, artistiche e sportive per tutti gli studenti della scuola.

In particolare per i bambini dell’ultimo anno l’aula si trasforma nella redazione del giornale della scuola e loro sperimentano la vita del giornalista realizzando reportage, interviste, articoli e fotografie per creare un mini giornale cartaceo e digitale dedicato proprio alla nuova edizione de “La settimana senza zaino 2022”.

Grazie a Franzetti e Croci, i bambini hanno appreso come si svolge la giornata di un giornalista, come si realizza un articolo e quale materiale un reporter deve sempre avere con sé.

Dopo aver accuratamente preso appunti sui loro taccuini, gli “apprendisti” hanno posto numerose domande ai due colleghi adulti e sono ora entusiasti e pronti per aprire la nuova redazione “Classe quinta scuola Galilei”.