Principio di incendio boschivo al Poggio di Luvinate

Incendio boschivo nella tarda mattinata di mercoledì sulle montagne del Campo dei Fiori di Varese.

Galleria fotografica Incendio al Poggio di Luvinate 4 di 4

L’allarme è scattato attorno alle 11.30 quando del fumo è stato visto nella zona di Luvinate fra la località Poggio e la zona dell’ospedale di Velate.

Sul posto si stanno recando delle squadre di vigili del fuoco dalla sede di Varese e alcune unità della protezione civile intercomunale.

«È stata già allestita una vasca per la captazione idrica che potrà servire all’elicottero, nel caso di intervento», dicono i coordinatori del Grupppo Valtinella.

Sono partite le chiamate di allertamento dei volontari ed è stata costituita una prima squadra di intervento con un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) che si sta recando sul posto. La protezione civile ha chiuso la strada fra Velate e Luvinate dove sono in corso i lanci d’acqua.

Alle 13 l’incendio ha interessato 5 mila metri quadrati di bosco e sul posto stanno operando dieci vigili del fuoco con quattro automezzi e i volontari AIB. Sono in arrivo ulteriori unità sul posto.

I vigili del fuoco confermano l’arrivo sul posto dell’elicottero del servizio antincendio regionale.

L’incendio non è esteso ma rappresenta un alto pericolo potenziale per via delle condizioni del bosco.

Proprio in questi giorni è scattata una allerta arancione da parte della protezione civile regionale.