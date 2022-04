“Aggredito in centro”, giovane finisce in ospedale a Varese

In giro con gli amici, poi l’aggressione che lo lascia con la faccia piena di sangue in pieno centro a Varese. È successo questo pomeriggio, domenica 24 aprile nella zona attorno a piazza XX Settembre, zona Politeama, quando un ragazzo è stato soccorso prima dalle volanti della polizia, poi da un’ambulanza inviata dal 118 che l’ha ricoverato in codice giallo al pronto soccorso del Circolo.

Difficile capire subito quanto accaduto: le persone che stavano con la vittima di quella che appare a tutti gli effetti un’aggressione fine a se stessa hanno riferito alla polizia delle botte ricevute dall’amico da una decina di altri ragazzi che hanno fatto perdere le tracce.

Il ricovero in ps è avvenuto attorno alle 19. Non è la prima volta che nella zona di piazza XX Settembre avvengono zuffe pomeridiane: era già accaduto l’anno scorso quando le indagini successive dell’Anticrimine della questura avevano portato alla identificazione e all’emanazione di specifiche misure di prevenzione ai danni di giovanissimi, alcuni addirittura minorenni, come il daspo urbano ovvero il divieto di frequentare i locali della città.