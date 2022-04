Al Teatro Castellani di Azzate Paolo Veronesi e Eliana Liotta presentano “La vittoria sul cancro”

Mercoledì 6 aprile alle 21, al Teatro Castellani, una serata “dalla parte delle donne” e all’insegna della speranza, per parlare delle ricerche e delle cure per battere il tumore al seno. Un evento nell’ambito del Premio Chiara 2022

Mercoledì 6 aprile alle 21 al Teatro Castellani di Azzate il professor Paolo Veronesi – presidente della Fondazione Umberto Veronesi, direttore del programma di senologia all’Istituto europeo di oncologia di Milano – presenta il suo libro “La vittoria sul cancro”, edito da Sonzogno, con la partecipazione di Eliana Liotta, giornalista scientifica e direttrice della collana «Scienze per la vita» di Sonzogno. Li intervisterà Valentina Lazzati, specialista in chirurgia ricostruttiva, specializzata in “Ricostruzione mammaria post-oncologica” all’Istituto Europeo di Oncologia e dirigente medico dell’Azienda ospedaliera di Lodi.

Sarà una serata “dalla parte delle donne” e all’insegna della speranza, per parlare delle ricerche e delle cure per battere il tumore al seno.

«Le mie pazienti – dice Veronesi – sono ottomila pezzi di me, mi hanno insegnato più di quanto qualsiasi chirurgo oncologico possa imparare all’università o in sala operatoria. Il tumore al seno si deve combattere e si può vincere. Guarire non è destinato a poche fortunate. Non più». Paolo Veronesi ha una casistica tra le più ampie in Europa, con oltre diecimila pazienti operate. Il suo contributo di ricerca e clinico è stato fondamentale per le innovazioni sviluppate allo IEO nel campo della chirurgia mammaria.

L’evento è organizzato dall’associazione “Amici di Piero Chiara” nell’ambito dell’edizione 2022 del Premio Chiara.

La serata è aperta a tutti, con obbligo di mascherina Ffp2 e greenpass.