Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como e il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate ospitano un ciclo di 4 incontri sul tema “Dopo la laurea, l’industria musicale oggi”, tenute dal dott. Enzo Fiano, Presidente del Conservatorio di Como, con un’esperienza più che quarantennale nell’industria musicale (Casa Ricordi, BMG Ricordi, Warner Chappel, Carisch (gruppo Warner), Emi, SCF, Musicom, Carisch (gruppo Monzino), Itsright, Halidon Music oltre a consulenze presso varie etichette e editori musicali minori).

Il dott. Fiano illustrerà i vari aspetti dell’industria musicale: dall’editoria alla discografia, dalla sincronizzazione al digitale, dai diritti editoriali a quelli connessi, dalla produzione per l’esecuzione a quella per la didattica, dalla “leggera” alla “classica”, dalla realtà professionale del musicista a quella amatoriale, dalla sincronizzazione per il cinema a quella per la pubblicità… e, per meglio avvicinare gli studenti a ciascuno di questi aspetti, dialogherà di volta in volta con prestigiosi ospiti del panaroma musicale: Claudio Buja (Amministratore Delegato di Universal Publishing), Elisabetta Biganzoli (Executive Director Sugarmusic), Franco Serafini(Arrangiatore e Compositore), Ruggero Gabbai (Regista), Alessandro Savasta (Direttore Editoriale Suvini Zerboni), Marco Mazzolini (Managing Editor Ricordi Universal), Fabrizio Barbieri (Halidon Music, Discografico, Editore, distributore digitale).

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium del Conservatorio di Como e presso il Teatro del Popolo di Gallarate, che dall’a.a. 2021-22 è sede del Conservatorio di Gallarate, secondo il seguente calendario:

4 e 18 maggio – Auditorium del Conservatorio di Como

12 e 28 maggio – Teatro del Popolo di Gallarate

Con due sessioni per ciascuna giornata: h.11:30-13.00 e h.14:30-16.00.

Gli incontri, aperti gratuitamente agli studenti dei due Conservatori e a pubblico esterno (studentesco e non), saranno trasmessi in diretta streaming e pertanto potranno essere seguiti in presenza o a distanza.

La frequenza alle lezioni darà diritto al riconoscimento di 3 CFA.

Per iscriversi in presenza o online, e ricevere il link agli incontri, è sufficiente segnalare il proprio nominativo e la propria email entro il 2 maggio al seguente indirizzo: prenotazioni.eventi@issmpuccinigallarate.it