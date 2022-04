A Milano si cerca Aurora, 14enne di Gallarate scomparsa da una comunità

«Torna a casa, mamma e papà ti vogliono bene, manchi a tutti». È l’appello del papà di Aurora, 14enne di Gallarate scomparsa da Milano, dove si trovava in comunità.

La ricerca della ragazzina è passata anche nella nota trasmissione “Chi l’ha visto”, con la scheda presentata da Federica Sciarelli. Aurora ha 14 anni, è alta 1.60, ha lunghi capelli castani e occhi castani.

Aurora non era in famiglia, si trovava in una comunità di Milano: si sarebbe allontanata domenica 10 aprile, nella zona di Niguarda.

Federica Sciarelli ha ricordato anche la particolarità della situazione legata ad una minore: «Se qualcuno la sta ospitando, sappia che commette reato perché Aurora è minorenne».