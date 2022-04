Parapendio a motore finisce sull’albero a Busto Arsizio

Un parapendio a motore è finito su di una pianta nel tardo pomeriggio di giovedì a Busto Arsizio.

Il fatto è successo in via Crotone da poco passate le 18 e la chiamata al 112 ha fatto partire la macchina dei soccorsi arrivata con ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni il mezzo è rimasto intrappolato sull’albero mentre la persona ai comandi sarebbe sceso incolume in maniera autonoma.

I vigili del fuoco stanno valutando il da farsi, cioè come rimuovere il mezzo per mettere in sicurezza l’area.

Sul posto un’ambulanza della Croce rossa italiana di Gallarate. L’uomo coinvolto nell’incidente dell’aria ha 59 anni.