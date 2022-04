A Varese si corre con il proprio amico a quattro zampe

L’evento è in programma per domenica 24 aprile ed è organizzato dai Runner Varese nel quadro del Lions Day

Conto alla rovescia per la prima edizione della “Family & Dog Run”, manifestazione podistica non competitiva e a passo libero di 3,2 km che partirà domenica 24 aprile dai Giardini Estensi alle 9:30, organizzata dai Runner Varese nel quadro del Lions Day, la manifestazione annuale che da oltre vent’anni ha lo scopo di far conoscere al pubblico i valori del Lionismo e come i Lions Clubs operano concretamente attraverso i propri service cercando di interpretare e di venire incontro ai bisogni del Territorio.

La camminata è rivolta principalmente alle famiglie e ai nostri amici a quattro zampe, per una domenica di sport, valori e buona compagnia. Per i partecipanti con cani e per i bambini, gasse all’arrivo. Per tutti ristoro in piazza Monte Grappa. Ci si può iscrivere (5€ la quota per partecipante, i bambini sotto i 5 anni non pagano) direttamente ai Giardini domenica tra le 8 e le 9, oppure nei negozi partner indicati sul sito internet runnervarese.com.