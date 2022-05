Croce Rossa in piazza a Varese con il Mercatino di Primavera

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana aspetta tutti in Piazza del Podestà sabato 7 maggio dalle 9:00 alle 19:00.

Ci saranno tante idee simpatiche e suggerimenti per la Festa della Mamma dell’8 Maggio e una divertente “pesca a premi” a offerta libera che coinvolgerà anche i più piccoli.

Inoltre, come sempre, sarà mantenuta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e per questo dalle 10:00 alle 12:00 le infermiere volontarie si dedicheranno alla misurazione della glicemia.

Quest’anno all’appuntamento tradizionale con il Mercatino di Primavera si aggiunge una importante novità: durante tutta la giornata sarà esposto il nuovo automezzo che è stato acquistato grazie al sostegno di Bper Banca e grazie alle donazioni raccolte durante tutti gli eventi rivolti al pubblico organizzati durante l’anno 2021.

Il nuovo mezzo permetterà di potenziare le attività socio-assistenziali che impegnano ogni giorno il Comitato.

«Ci teniamo molto a dare il benvenuto alla primavera con il consueto Mercatino, che speriamo rappresenti anche una rinascita di tutte le attività e i momenti da condividere con la cittadinanza, sempre tenendo presenti la prudenza e il buon senso e senza dimenticare tutti coloro che a causa del conflitto in atto stanno soffrendo – spiega Angelo Bianchi, presidente del Comitato -. Vi aspettiamo numerosi per un momento di conoscenza, ricordando che per tutta la giornata sarà esposto il nuovo automezzo che sarà impiegato nelle attività socio-assistenziali del Comitato, ambito che richiede

sempre più risorse ed energie, ringrazio in anticipo tutti coloro che potranno partecipare».