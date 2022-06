A Carnago torna la “Festa del pesce”

Dopo due anni di assenza, ritorna la Festa del Pesce in Fattoria Cogo a Carnago

L’arrivo della desiderata bella stagione, invita le persone ad uscire e la Pro Loco Carnago promuove un’occasione di incontro nelle calde serate, dove si potrà chiacchierare, ballare e gustare uno sfizioso menù a base di pesce.

Si apre giovedì 23 giugno alle ore 19.30 con la distribuzione gratuita di pesciolini fritti, immancabile tradizione che si rinnova ogni anno Da venerdì 24 giugno, invece, la cucina sarà aperta dalle ore 19 con il menu completo: spaghetti allo scoglio, fritto misto, grigliata di pesce, baccalà con polenta, ma ci saranno anche piatti adatti a chi ama la carne o è vegetariano.

La domenica sarà possibile gustare tutte queste prelibatezze anche a mezzogiorno.

Il bar sempre aperto con birra a fiumi, aperitivo blu dedicato e il nostro famoso e ricercato Asfaltino, un digestivo irresistibile.

DOPO CENA VIA LIBERA ALLA PROPOSTE MUSICALI

Venerdì 24 giugno , dalle ore 21.30 , serata dedicata alla musica italiana con la band Teo e i Balskomvolti live e il suo Tribute of Vasco Rossi.

, dalle ore , serata dedicata alla musica italiana con la band e il suo Sabato 25 giugno dalle 21.00 serata con la cover band dei sempreverdi Vandali che coinvolgeranno tutti a ballare in pista.

dalle serata con la cover band dei sempreverdi che coinvolgeranno tutti a ballare in pista. Domenica 26 giugno dalle ore 10 esposizione di Auto Storiche delle Vecchie Glorie Albizzatesi, pranzo a mezzogiorno e dalle ore 15 percorso di cross bike senza pedali per bimbi da 4 anni a 6 anni, animazioni per bambini e altri intrattenimenti per tutti fino alla cena delle ore 19.

L’evento si terrà nella tensostruttura della Pro Loco a Carnago, in via Rione Bregana 2, e nell’area esterna dell’Azienda Agricola Cogo Giorgio dove si possono vedere molti animali da fattoria, mucche, cavalli, asinelli, pony, capre, pecore, pavoni. Inoltre è presente un’area attrezzata per bambini, e una gustosa Agrigelateria con vendita di prodotti locali.

Parcheggio interno e vie limitrofe e sarete direttamente nel cuore della festa.

CONTATTI

Proloco di Carnago

M: 347 4325807

@: proloco.carnago@tiscali.it

Facebook