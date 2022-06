Dal 13 giugno al 2 settembre il Super Campus 2022 della Saronno Servizi SSD è pronto ad accogliere bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per un’estate di divertimento all’insegna di sport, giochi, laboratori e relax.

Galleria fotografica Dal 13 giugno al 2 settembre il campus estivo della Saronno Servizi SSD 4 di 4

Gli spazi sono quelli del palaexbo di Saronno, centro multifunzionale in via Piave 1 e della piscina comunale di Saronno, gestiti proprio dalla Saronno Servizi SpA.

LO STAFF – I bambini e i ragazzi del campus/baby campus saranno seguiti da un qualificato pool di istruttori ed educatori, diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso di brevetti federali specifici per le varie discipline e con comprovata esperienza nella gestione e nella cura dei più piccoli.

CHI PUÒ ISCRIVERSI – Tutti i bambini dai 4 anni compiuti (o che li compiranno entro il 02/09/2021) fino ai 14 anni (nati dopo il 01/01/2008). All’iscrizione è richiesto certificato medico per attività sportiva non agonistica, a partire dai 6 anni compiuti.

LE ATTIVITÀ PREVISTE – I bambini e i ragazzi del campus potranno imparare o migliorarsi in diverse discipline: atletica leggera, pallavolo, basket, calcio, pattinaggio, hockey, tiro con l’arco, hip hop e ovviamente nuoto. Per i più piccoli ci sarà il baby campus, con attività specifiche per la loro età. Oltre ai corsi di nuoto, sono previste per loro diverse attività sportive e ricreative: laboratori, gioco sport, attività motorie finalizzate alla conoscenza del proprio corpo e tante altre iniziative.

LA GIORNATA TIPO:

Dalle 7.45 alle 9.00 Accoglienza e compiti in autonomia

Dalle 9.00 alle 12.00 Attività sportiva

Dalle 12.00 alle 14.00 Pranzo, relax e gioco libero

Dalle 14.00 alle 16.00 Attività sportiva

Dalle 16.00 alle 16.30 Merenda

Dalle 16.30 alle 17.30 Uscita

ORARI RECEPTION E CONTATTI: Palaexbo di Saronno dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:00. Per i mesi di luglio e agosto solo il lunedì e il venerdì dalle 15:30 alle 18:00. Telefono: 02.25.06.12.92. Email: palaexbo@saronno-ssd.it