Un nuovo medico di base al lavoro a Mercallo

Bruno Pozzi è il nuovo medico di base al lavoro nell’ambulatorio di Mercallo. Il dottore ha cominciato l’attività giovedì 23 giugno. Una buona notizia per i cittadini del paese, che da tempo non potevano contare su un medico con presenza fissa sul territorio.

A Mercallo erano infatti operativi tre medici di base. Nel corso degli anni, però, diversi di loro hanno interrotto l’attività, chi per il pensionamento, chi per motivi di salute. Alla fine, un unico medico – con studio a Sesto Calende – era presente in paese e solo occasionalmente.

«Non è stato facile – commenta il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – far sì che a Mercallo tornasse a esserci un medico di base. Ringrazio a nome di tutti i cittadini il dottor Bruno Pozzi per aver deciso di cominciare l’attività nel nostro comune. La sua presenza è una buona notizia soprattutto per le persone anziane, che avranno così un’assistenza diretta per quanto riguarda visite e ricette».