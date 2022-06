A Montognola il concerto del Bansuri Ensemble Italiano

L’evento, parte di Ceresio Estate, si propone come una proposta musicale di grande ricercatezza e di raro ascolto

Giovedì 23 giugno alle ore 19.00 Ceresio Estate torna a Montagnola, nell’intima e suggestiva Piazzetta del Museo Hermann Hesse (in caso di maltempo: Sala Boccadoro), con una proposta musicale di grande ricercatezza e di raro ascolto: si esibirà infatti il Bansuri Ensemble Italiano, in concomitanza con la mostra dedicata ai cento anni dalla pubblicazione di “Siddhartha”.

L’ensemble, che fa capo a Nicolò Melocchi e Luca Russo – due dei maggiori conoscitori in Italia del flauto Bansuri – avrà come ospiti d’eccezione il sitarista K.G. Westman e il suonatore di tabla Sanjay Kansa Banik, con i quali guiderà il pubblico in un sorprendente viaggio alla scoperta di un universo sonoro affascinante quanto lontano dalla nostra quotidianità musicale. Prima del concerto Il Museo Hermann Hesse offre al pubblico una visita guidata gratuita alla mostra “Il cammino di Hermann Hesse verso Siddhartha” (iscrizione online obbligatoria: www.hessemontagnola.ch/programma)

Informazioni: www.ceresioestate.ch

In collaborazione con la Fondazione Hermann Hesse. Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese. Con il contributo del Comune di Collina d’Oro.