Nella Chiesa di San Pietro di Gallarate il rosario per Luciana Zaro

Si terrà domenica 26 giugno, ore 21, nella chiesa di San Pietro a Gallarate il rosario per Luciana Zaro, la gioielliera tragicamente scomparsa nell’incendio di ieri, venerdì 24, in pieno centro città.

La notizia della morte della gioielliera, nota e amata a Gallarate oltre che per il negozio in Viale Italia anche per esser stata un’importante animatrice culturale e nipote del partigiano Luciano Zaro, ha sconvolto i cittadini la città dei due Galli. Sono stati in molti, infatti, a lasciare ricordi e messaggi di cordoglio alla famiglia, ancora addolorati e increduli per quanto accaduto all’interno della sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare le fiamme che si sarebbe rivelato fatale potrebbero esser state le candele del bagno, stanza all’interno della quale è stato ritrovato il cadavere della gioielleria, morta a causa dei fumi dell’incendio.

