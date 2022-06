Primo stop per i Patrini Malnate, battuti dai Lampi Milano

Primo stop stagionale per i Patrini Malnate, la formazione che partecipa al campionato italiano di baseball per ciechi cui VareseNews ha dedicato il documentario “La libertà in un diamante”. (lo trovate in fondo all’articolo)

Sul terreno di gioco del campo “Kennedy” di Milano, i varesini sono stati superati dai Lampi, formazione meneghina che si conferma bestia nera di Malnate visto che lo scorso anno eliminò i Patrini dalla semifinale scudetto.

Anche questa volta il confronto tra le due squadre lombarde si è rivelato equilibrato: i Lampi sono riusciti a spuntarla con il punteggio di 3-2 sul filo di lana. Il ko non è comunque decisivo per il cammino dei Patrini che devono recuperare una gara contro i Roma Old Blinds: in caso di vittoria i malnatesi resteranno in lizza per il primato in classifica.