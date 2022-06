Sabato 11 giugno parte l’Estate Vedanese, per una stagione calda ricca di eventi

Dopo due anni di limitazioni, riparte l’Estate Vedanese con un programma ricco e per tutti i gusti. Riprendono quindi gli appuntamenti per i più piccoli, le serate di musica e buon cibo per i più grandi, il cinema all’aperto: primo evento, sabato 11 giugno alle ore 21.30 presso Cortile Villa Fara Forni, sarà infatti proprio la proiezione di un film, “Sul sentiero blu”, in collaborazione con Film Studio ’90 nell’ambito della rassegna “Di terra e di cielo”, con la sponsorizzazione di Lati Spa.

Oltre a questo, una nutrita serie di manifestazioni: ritorna l’amata Notte degli Artisti con tanti eventi in ogni punto del paese, ritorna Luppolo in Fabula, grande appuntamento promosso dalla nostra Pro Loco. Senza dimenticare l’appuntamento che si ripete ogni due anni e che vede il gruppo Amici del Maccastoria ricordare un nostro concittadino scomparso prematuramente e al quale i suoi amci hanno intitolato la bellissima scultura moderna denominata in suo onore MHM972.

«Sembra proprio che questa Estate finalmente si possa tornare a far festa e a ritrovarci in allegria e in serenità -c ommenta soddisfatta l’assessore alla Cultura, Eventi e tempo Libero, Carmen Simonetta Ghiraldi -. Facciamolo però senza dimenticare un po’ di attenzione».