È Simone Marcolli il nuovo segretario della Lega di Mornago

Congresso della Lega a Mornago, il nuovo segretario è il 22enne Simone Marcolli. ”Ringrazio il gruppo per la fiducia, lavoreremo perché si torni a parlare di giovani e idee per Mornago e si guardi finalmente avanti. La nostra stella polare autonomia e territorio”.

Il giovane militante milita nelle fila del Carroccio già da 4 anni: ”Sono consapevole del grande balzo generazionale che è stato compiuto e ringrazio tutto il gruppo della Lega di Mornago per la fiducia e per il coraggio di questa scelta all’apparenza azzardata; la priorità sarà portare avanti un approccio nuovo e più ”giovane”, perché si torni finalmente a parlare di una visione del nostro Comune che guardi avanti e ci si possa lasciare alle spalle anni di contrapposizioni personali e lotta tra fazioni che hanno fatto solo male alla nostra comunità”.

”Portare nuove idee e coinvolgere nuove persone sarà fondamentale per rinnovare un gruppo che, pur avendo sicuramente un importante bagaglio di esperienze e relazioni, si trova di fronte ad un necessario passaggio di consegne. Ma le radici della sezione, una delle prime in assoluto a costituirsi, rimangono saldamente ancorate all’ideale autonomista e alla filosofia leghista incentrata sui territori’’.

”Ho scelto di impegnarmi in politica locale’‘, conclude il neo segretario, ”proprio per il legame speciale che ho con il mio territorio e perché credo che ci sia la possibilità di costruire un futuro migliore per il nostro Comune, grazie alle tante persone in gamba su cui può contare”.