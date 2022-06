Tanti eventi in programma per il “luglio luinese” 2022

Enogastronomia, musica, feste e iniziative per bambini: saranno questi alcuni degli eventi che coloreranno il mese di luglio nella cittadina lacustre di Luino, frutto della collazione fra il Comune e Confcommercio Ascom Luino.

Un susseguirsi di sabato di luglio ricchi di iniziative che tra le altre vedranno l’apertura di più di 20 negozi del territorio fino alle 21:00.

SABATO 2 LUGLIO

Dalle 10:30 alle 12:00 spettacoli e animazione per bambini in piazza Garibaldi

Dalle 18:30 alle 21:00 “Giochiamo con il clown Pallina” sempre in piazza Garibaldi oppure nel giardino di Palazzo Verbania musica dal vivo

Ore 21:00 – musica del “Brazilian Folk Duo” (a cura di AISU) in via Cavallotti

SABATO 9 LUGLIO

Dalle 10:30 alle 12:00 spettacoli e animazione per bambini in piazza Garibaldi

Dalle 18:30 alle 21:00 musica dal vivo prima in piazza Garibaldi e poi nel giardino di Palazzo Verbania

Ore 21:00 concerto del corpo musicale di Cugliate al Parco a Lago

SABATO 16 LUGLIO

Dalle 10:30 alle 12:00 spettacoli e animazione per bambini in piazza Garibaldi

Dalle 18:30 alle 21:00 “Giochiamo con il clown Pallina” sempre in piazza Garibaldi dove faranno anche musica dal vivo, che poi si sposterà nei pressi del giardino di Palazzo Verbania

SABATO 23 LUGLIO

Dalle 10:30 alle 12:00 spettacoli e animazione per bambini in piazza Garibaldi

Dalle 18:30 alle 21:00 musica dal vivo prima in piazza Garibaldi e poi nel giardino di Palazzo Verbania

SABATO 30 LUGLIO

Dalle 10:30 alle 12:00 spettacoli e animazione per bambini in piazza Garibaldi

Dalle 18:30 alle 21:00 “Giochiamo con il clown Pallina” sempre in piazza Garibaldi oppure in via Cavallotti musica dal vivo

Per non farsi mancare nulla in programma per sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 luglio, un incontro sul mondo dell’enogastronomia a Palazzo Verbania dal titolo “Chebolle”.