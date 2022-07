Enrico Saverio Pagano con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali”, appuntamento a Sumirago

Debutto alla guida de “I Pomeriggi Musicali” di Milano per il ventisettenne direttore d’orchestra Enrico Saverio Pagano. Un programma dedicato a capolavori del classicismo viennese, che vedrà Sergio Casesi (prima tromba dell’orchestra) cimentarsi nel Concerto per tromba di F. J. Haydn. In apertura e chiusura del concerto troveremo invece due sinfonie di W. A. Mozart: la n. 31 scritta durante l’ultimo soggiorno a Parigi e la n. 39, la prima delle ultime tre sinfonie scritte di getto nell’estate del 1788. Come da tradizione per la stagione estiva de I Pomeriggi, il tour sarà articolato su quattro date in diversi luoghi della Lombardia. Si inizierà il 21 luglio al Palazzo Perego di Inverigo, per poi proseguire il giorno successivo alla Villa Reale di Monza, quindi il 23 alla Fondazione delle Stelline di Milano e, per chiudere, il 24 alla Villa Molino di Sumirago.

Enrico Saverio Pagano, romano trapiantato a Milano classe 1995, è direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova e consigliere artistico dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Nella sua già importante carriera si è esibito presso luoghi quali – per citarne alcuni – l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro Sociale di Mantova e l’Aula Magna della Sapienza di Roma, collaborando con artisti come Alessandro Baricco, Gloria Campaner, Tommaso Lonquich e Manuela Custer. Nel 2021 è uscito il suo primo album per Sony Classical dedicato a Paisiello, cui farà presto seguito il secondo – sempre edito dalla Sony – dedicato a Beethoven. Per il lavoro con l’Orchestra Canova la rivista Forbes lo ha inserito nel 2021 nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia, unico rappresentante del mondo della musica classica.

Programma dei concerti

Mozart, Sinfonia n. 31

Haydn, Concerto per tromba e orchestra

Mozart, Sinfonia n. 39

Tromba: Sergio Casesi

Direttore: Enrico Saverio Pagano

21 luglio ore 21 Palazzo Perego di Inverigo

22 luglio ore 20.15 Sala da ballo Villa Reale di Monza

23 luglio ore 19 Chiostro della Magnolia, Fondazione Stelline Milano

24 luglio ore 21 Villa Molino di Sumirago