Galoppo all’Ippodromo di Varese con il “Premio Terzaghi” in primo piano

Si avvicina sempre di più la data del Criterium, uno dei due massimi appuntamenti previsti nell’estate dell’Ippodromo di Varese, in programma per il prossimo sabato 31 luglio. La strada che porta alla corsa intitolata a Virginio Curti passa anche dagli appuntamenti precedenti e la riunione di questo fine settimana – sabato 16 – è un ottimo viatico.

IL CLOU – In programma c’è soprattutto il Premio Gianclemente Terzaghi, terza corsa della serata, una condizionata dedicata ai puledri. Sette soggetti – con differenze minime di peso – tra le gabbie a contendersi una dotazione importante (15.400 euro) sui 1.500 metri della pista in erba: favori del pronostico che secondo gli esperti delle Bettole vedono davanti a tutti la coppia formata da Kinkawa con Luca Maniezzi e da Sopran Blakey con Antonio Fresu, uno dei tre allievi di Grizzetti al via. Finisterra, di proprietà del regista teatrale Davide Livermore, è un altro dei cavalli più attesi e sarà montato da un fantino esperto come Walter Gambarota.

LE ALTRE CORSE – Confermato lo schema generale con sei corse in programma, con la prima posizionata alle ore 19,40 e con ingresso libero all’area dell’ippodromo. Si parte con una handicap per velocisti di 3 anni e oltre dedicata a Ildo Tellini, in verità poco partecipata nonostante una discreta dotazione. Quattro al via, pronostico apertissimo.

Il secondo appuntamento è tutto dedicato alle amazzoni, il premio “Carlo Birigozzi – Trofeo Agri”. Attesa per So Fascinated del Team Goldin che non ha potuto correre martedì a causa di un problema occorso in autostrada al van della scuderia. Il pronostico però è per Sopran Tucano con Virginia Tavazzani: il peso ampiamente superiore è l’incognita maggiore.

Dopo il già citato clou del Terzaghi, anche la quarta corsa è dedicata agli amatori, il premio “Vittorio Zaini” sui 2.300 della pista in erba. Possibile una nuova sfida tra Ragout con in sella Andrea Besana e Lady Badolat con Danila Cherio. Attenzione anche a Iskanderhon affidato a Nicola Casati.

Si arriva quindi al sotto-clou, il premio dedicato a Mirko Marcialis, il giovane e sfortunato fantino che morì in pista alle Bettole in una tragica riunione del luglio 2000. Sette i contendenti sui 1.600 metri su erba con Blu Air Tucker (con Gabriele Malune) che intende ripetere gli ottimi risultati colti lo scorso anno. Attenzione alla carta giocata dal team Gonnelli, ovvero Papaghena con il numero 2 e Stefano Saiu in sella.

La gara di chiusura, infine, è la reclamare valida come “Premio Morigi” con otto cavalli chiamati a sfidarsi sui 1.500 metri della pista in sabbia. Occhi puntati su I Belive in You con Ivan Rossi e i colori del team Goldin.