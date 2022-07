Sciopero Lufthansa, saltano mille voli. Cancellazioni anche a Malpensa

Grandi disagi, nei cieli d’Europa, per lo sciopero del gruppo Lufthansa, che ha provocato la cancellazione di oltre mille voli.

Lo sciopero di oggi, 27 luglio, provoca la cancellazione di molti voli da/per Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera a causa dello sciopero proclamato dal sindacato tedesco Ver.di per il personale di terra. La vertenza riguarda le retribuzioni e chiede aumenti del 9.5% per il personale tecnico e cargo della compagnia.

Nello specifico sono previsti 678 voli cancellati a Francoforte e 345 a Monaco, con una previsione di 92mila passeggeri interessati su Francoforte e 42mila su Monaco.

Lo sciopero ha avuto conseguenze anche a Malpensa, dove è prevista la cancellazione di una dozzina di voli Lufthansa e di Air Dolomiti nell’arco della giornata, mentre opera regolarmente la low cost Eurowings, controllata di Lufthansa ma di base a Duesseldorf.

La capacità di “riprenotare i passeggeri interessati dalle cancellazioni è molto limitata”, ha fatto sapere la compagnia. Il vettore ha anticipato che i disagi “potrebbero protrarsi fino al fine settimana”: oltre allo sciopero, anche Lufthansa affronta come tutte le compagnie un contesto di instabilità negli aeroporti, in particolare in Spagna e Regno Unito, per un sommarsi di cause, tra cui carenza di personale e proteste dei lavoratori sotto stress.