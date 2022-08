Anziano perde il controllo dell’auto e muore a Baceno dopo un volo di 30 metri

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto un fuoristrada ha divelto le barriere di protezione ed è precipitato per circa trenta metri nel tratto di strada comunale prossimo al parcheggio che porta all’Alpe Devero, comune di Baceno, in valle Antigorio.

Galleria fotografica Auto fuori strada a Baceno, un morto 3 di 3

Purtroppo nell’incidente ha perso la vita un 83enne, alla guida del fuoristrada. Nella notte hanno partecipato alle operazioni di messa in sicurezza e recupero del corpo una squadra VVF del distaccamento di Domodossola e una del distaccamento VVF volontari di Baceno.

Per il recupero dell’auto invece si sono attese le prime luci dell’alba per lavorare in sicurezza, e sono state impegnate per circa due ore due squadre VVF, una proveniente dalla sede centrale con autogru, e l’altra dal distaccamento di Baceno. L’auto, posta sotto sequestro, è stata poi consegnata al carro attrezzi per consentire le successive indagini del caso. La strada è stata chiusa alla circolazione per circa un’ora in entrambi i sensi di marcia. Posto sotto sequestro anche il punto della carreggiata in cui l’auto è uscita, precipitando. Sul posto anche i Carabinieri e il Sindaco di Baceno.