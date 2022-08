Nel giardino di Villa Gianetti il concerto di Ferragosto 

Appuntamento a Saronno alle ore 21 di lunedì 15 agosto con il concerto di Ferragosto “Da Faber Maqroll” a cura di Storie di Cortile di Andrea Parodi.

L’evento, parte del programma estivo dell’amministrazione comunale, si terrà nel giardino di Villa Gianetti, in via Roma 20. L’ingresso è libero senza necessità di prenotazione. Lo spettacolo vede in scena Federico Sirianni (voce, pianoforte e chitarra) insieme a Veronica Perego (contrabbasso), Elisabetta Bosio (violino) e Vito Miccolis (percussioni).