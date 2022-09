B7Fest, l’Oktoberfest di Birrificio Settimo

Dal 6 al 9 ottobre puoi trovare un po’ di Baviera anche a Carnago, con il B7Fest l’Oktoberfest targato Birrificio Settimo. Quattro serate in cui mangiare e bere come se fossi a Monaco

Siete pronti a riempire i boccali e a gustare i piatti più ricercati della cucina bavarese? Per quattro serate, da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, Birrificio Settimo Craft House, il brewpub e ristorante di Carnago (via Monte Rosa 33), festeggerà un Oktoberfest nostrano con un’offerta speciale che unisce birra e cucina.

Tra i protagonisti un ampio menu che spazia tra le migliori proposte della cucina e due pizze speciali dedicate all’evento brassicolo più famoso al mondo. Ovviamente non può mancare l’offerta di birra, che per l’occasione si concentrerà sugli stili teutonici, abbinando alle birre Lager di Settimo, anche uno dei più considerati produttori di birre in stampo tedesco d’Italia: Birrone.

Settimo e Birrone saranno poi affiancati dai produttori tedeschi Ganter e Hofbräuhaus Traunstein.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per un weekend in perfetto stile bavarese da gustare in gran compagnia grazie agli ampi spazi delle sale di Birrificio Settimo.

Il menu speciale sarà disponibile da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, nel weekend anche a pranzo.