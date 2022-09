Eventi per bambini nel weekend del 9,10 e 11 settembre tra Varese e provincia

Baciato dal sole questo secondo fine settimana di settembre, l’ultimo delle vacanze estive per la maggior parte dei bambini in età scolare. Per l’occasione comuni, enti e associazioni propongono ai più piccoli e alle loro famiglie tante occasioni per divertirsi insieme, tra giochi, laboratori, spettacoli e affascinanti esplorazioni del cielo.

EVENTI

VARESE – per tutta la giornata di sabato, in occasione dello “Sbaracco“, per le vie del centro di Varese ci saranno momenti di animazione itinerante a cura dell’associazione 23&20: dalle 10.00 alle 11.30 uno spettacolo di bolle di sapone itinerante con Pink Lella, alle 11.45 ci sarà Minnie a salutare i bambini e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 uno spettacolo di magia itinerante con Mago Marco – Scopri di più

ARCISATE – Si diventa supereroi con la SuperHero edition dell’Arcobaleno di Nichi in festa al Parco Lagozza. L’evento benefico in nome di Nicholas Bertolla inizia sabato sera con aperitivo, cena e musica live e per tutta la giornata di domenica propone ai bambini laboratori, giochi e spettacoli a tema. Il ricavato andrà a Fondazione Ascoli per realizzare “Il Faro” di Varese, in cui ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center per l’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte – Qui tutto il programma

TAINO: Magia e picnic al parco per la “Festa in famiglia” di Taino che ospiterà illusionisti e laboratori per piccoli prestigiatori al Teatro dell’Olmo sabato 10 settembre – L’evento

CASTELLO CABIAGLIO – Festa dei popoli con il Mercato del Giusto Inperfetto domenica 11 e settembre tra vicoli e cortili del borgo con laboratori, conferenze, musica in piazza, pietanze e colori dal mondo – I dettagli

VIGGIÙ – Pittori e scultori nei cortili domenica 11 settembre a Villa Borromeo per la la 16^ edizione del concorso di pittura, scultura e grafica estemporanea aperto a tutti, con uno spazio riservato ai bambini – L’iniziativa

SESTO CALENDE – È il weekend del Palio di Sesto Calende che porta sul lungofiume del Ticino, fotografie, dragonboat, idrovolanti e auto d’epoca – L’articolo

TRADATE – Tradate ospita la 35esima edizione della Mostra Agricola Zootecnica, due giorni di fiera i prossimi 10 e 11 settembre – Tutte le informazioni

VARESE – Arriva la 44esima edizione del Palio di Masnago il 10 e 11 settembre. Nel programma sono previsti corteo folkloristico, bancarelle artistiche e la gara di pigiatura del vino. Il tutto accompagnato dalle specialità gastronomiche – Tutte le informazioni

PROSPIANO – Animazione per bambini durante la Festa della Madonna dell’albero, da sabato 10 a domenica 18 settembre – Tutto il programma

MARNATE – per tutto il fine settimana la tradizionale Sagra di Santa Croce con momenti di musica,, animazione, sport e spettacolo pirotecnico conclusivo – Qui il programma

FAGNANO OLONA – La Notte bianca di Fagnano Olona tra musica, arte e negozi aperti il 10 settembre – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Sabato 10 settembre l’appuntamento con l’8a edizione di Mur Arte a Villa delle Rose e in serata la processione e i fuochi d’artificio – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA: il gruppo Facebook “Piccoli artisti crescono” organizza una mostra all’Antica Rimessa del Tram dal 27 agosto all’11 settembre – Leggi qui

STORIE E SPETTACOLI

AZZATE: domenica pomeriggio il portico di Villa Mazzocchi ospita Il Magic Show di Ale Belotto. Lo spettacolo del famoso illusionista noto anche in tv è a ingresso gratuito e fa parte degli eventi di Terra e Laghi Festival – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – Le favole al telefono di Rodari in scena a Somma Lombardo con lo spettacolo a ingresso gratuito della compagnia torinese Assemblea Teatro in scena sabato 10 settembre alle 21 in Sala Polivalente per la rassegna Terra e Laghi Festival – Lo spettacolo

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone ai più grandi Primo Amore, graphic novel di formazione e ai più piccoli una storia di bellissimi mostri – Scopri di più

SPORT

SARONNO – “Impariamo ad andare in bici” è l’appuntamento di Fiab Ciclocittà in programma domenica 11 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30 in piazza del Mercato – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica 11 settembre un percorso tra natura e storia con la pedalata della solidarietà dell’Avis Angera – Taino. Ritrovo alle ore 9.30 per le iscrizioni davanti al Palazzo Comunale in Piazza Garibaldi e partenza ore 10.00. Lunghezza percorso 16 km con tappa intermedia a Barzola – Qui tutte le info

VALLE OLONA – Domenica all’Approdo Calipolis si disputa la seconda edizione della Coppa Cobram in collaborazione con i Calimali. Si gareggia in sella alla bici cavalcata “alla bersagliera” in omaggio a Fantozzi– Tutte le informazioni

ESPLORAZIONI

BIANDRONNO – Alla scoperta di “Paesaggi e Archeologia” dell’Isolino Virginia con Alfa domenica 11 settembre. Partecipazione gratuita con prenotazione –Tutte le informazioni

TRADATE – All’Ecoplanetario del Parco Pineta cinque Viaggi per piccoli astronauti a partire da domenica 11 settembre con “In volo tra le stelle” alla scoperta dei segreti di costellazioni – Scopri di più

GANNA – SACRO MONTE – Controvento Trekking organizza un pellegrinaggio a tappe lungo la Via Francisca del Lucomagno. Prossimo appuntamento l’11 settembre per andare da Ganna al Sacro Monte – Come partecipare

VARESE – Tra i sentieri con il naso all’insù, Porte aperte domenica all’Osservatorio Schiaparelli con visita guidata lungo la strada che porta alla cupola, tra pannelli sui vari pianeti, recentemente rinnovati. Poi visita alla cupola – Tutte le informazioni

LABORATORI

INARZO: tra i tanti eventi promossi domenica dai volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia c’è anche un Laboratorio Microscopi per ragazzi dai 9 anni in su, dove osservare campioni di flora e fauna con i tecnologici stereoscopi e microscopi Phoenix Optics Co.Ltd – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Laboratori di teatro gratuiti per bambini delle scuole elementari lunedì pomeriggio al Teatro sociale Delia Cajelli per l’ Open day dei corsi de L’Arca di Noe – Scopri di più

GITE

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

Cosa fare nel weekend: Dai pizzoccheri alle tigelle, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra sagre, feste, street food in questo fine settimana. A Varese inaugura la Fiera alla Schiranna mentre a Gallarate partono le gare della “Rama di pomm” – Tutti gli eventi del weekend