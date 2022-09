Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 9, 10 e 11 settembre

In questo weekend tra nuvole e sole il calendario è ricco di sagre e feste in tutta la provincia. A Buguggiate si respira il profumo dei pizzoccheri mentre a Cunardo quello dei funghi. Alla Schiranna torna la Fiera di Varese mentre arte, libri e fuochi d’artificio nel ricco weekend di Porto Ceresio. Ecco gli eventi dell’agenda di VareseNews.

LE PREVISIONI

METEO – Un weekend tra nuvole e sole, torna il caldo a inizio settimana. Qualche giorno di variabilità poi “temperature oltre le medie stagionali anche in montagna con 0°C nuovamente oltre 4000 metri” – Le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

CASSANO MAGNAGO – Nel weekend si torna a viaggiare con i sapori della Valtellina con la Sagra del pizzocchero e dello sciatt. Tutte le informazioni

CISLAGO – Domenica 10 settembre appuntamento allo Sport Village Cislago per la Risottata con la Confraternita del Risotto. Tutte le informazioni

CUNARDO – Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, presso la Baita del Fondista di Cunardo, dopo due anni di pausa torna la Festa del Fungo. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 9 all’11 settembre Agricola Home & Garden ospiterà la XV edizione di Varese Orchidea. Protagonista del weekend la costata di Fassona piemontese alla brace. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Da Sbevizzola appuntamento con la Sagra della costata. Protagonista del weekend la costata di Fassona piemontese alla brace. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VARESE – La Fiera di Varese si riprende la Schiranna e pensa al suo lago. Dopo due anni di pandemia torna, dal 9 al 18 settembre, anche la Fiera di Varese: il tradizionale appuntamento settembrino con eventi, incontri e una grande area dedicata allo Street Food ma soprattutto con oltre 100 espositori – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate partono le gare della “Rama di pomm” a Madonna in Campagna. Nel weekend al via il torneo di calcio maschile e femminile in concomitanza con la Sagra della Comunità, che avrà il suo culmine poi a novembre – Tutte le informazioni

TRADATE – Tradate ospita la 35esima edizione della Mostra Agricola Zootecnica. È stata presentata dalla vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza la due giorni di fiera che si terrà i prossimi 10 e 11 settembre – Tutte le informazioni

OSSUCCIO, COMO – Nona edizione della Giornata del Panorama. L’evento promosso dal FAI è dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio – Tutte le informazioni

VALCUVIA – La messa in vetta al monte Nudo ricordando gli amanti della montagna. Dopo la pausa forzata di questi anni per i noti motivi sanitari, l’appuntamento ritorna quest’anno, sempre su iniziativa del Gruppo Amici e della Comunità Pastorale di Canonica – Tutte le informazioni

VARESE – Tutto pronto per lo sbaracco di fine estate a Varese. Sabato 10 settembre a Varese torna l’iniziativa che permetterà ai negozi di esporre in strada le offerte per la fine della stagione calda – Tutte le informazioni

TURISMO – Riparte il pellegrinaggio a tappe sulla via Francisca: 8 weekend per arrivare a Pavia. Controvento Trekking organizza un pellegrinaggio a tappe lungo la Via Francisca del Lucomagno. Prossimo appuntamento l’11 settembre per andare da Ganna al Sacro Monte – Tutte le informazioni

COMO – Gli idrovolanti di oggi e di ieri sfrecciano sul Lago di Como. Un evento unico e spettacolare. Sabato 10 settembre il Lario sarà teatro del Giro Aereo dei Sei Laghi. Nella flotta storica anche un Caproni CA 100 – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Schiranna torna la cena afghana per una serata di cultura, cibo e solidarietà. Il ricavato verrà interamente devoluto in beneficienza per aiutare il popolo afghano oppresso dal governo talebano instauratosi un anno fa. L’evento si terrà sabato 10 settembre a partire dalle ore 19.30 – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – La Notte bianca di Fagnano Olona tra musica, arte e negozi aperti. Dopo lo stop dettato dal Covid Fagnano Olona riparte da uno degli eventi più attesi e partecipati da parte di commercianti e cittadini: la Notte bianca in programma il 10 settembre – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Dallo street food alla color run: il weekend di eventi a Lonate Pozzolo. Gli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 settembre – Tutte le informazioni

GALLARATE– A Gallarate una risottata per il quartiere di Cedrate. Organizza il comitato Insieme per Cedrate, insieme alla Pro Loco. Una serata allietata da musica dal vivo e una esibizione di Tai chi – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Arte, libri e fuochi d’artificio: weekend ricco a Porto Ceresio. Sabato 10 settembre l’appuntamento con l’8a edizione di Mur Arte a Villa delle Rose. In serata la processione e i fuochi d’artificio. Domenica è ospite l’autrice Valentina Orlando – Tutte le informazioni

VARESE – Tra i sentieri con il naso all’insù, porte aperte all’osservatorio Schiaparelli. Domenica 11 settembre visita guidata lungo la strada per l’Osservatorio, tra pannelli sui vari pianeti, recentemente rinnovati. Poi visita alla cupola – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Via Francisca del Lucomagno e chiesetta di San Vitale, a Gorla Maggiore si racconta del bello che c’è. Tornano le visite guidate dell’Assessorato alla Cultura di Gorla Maggiore, questa volta il focus sarà sulla Via Francisca del Lucomagno e la chiesetta di San Vitale – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Pronti a montare in sella come Fantozzi e Filini? Torna la Coppa Cobram. All’Approdo Calipolis, in valle Olona, si disputerà la seconda edizione della coppa Cobram, ispirata alla saga fantozziana e coordinata dal Gruppo Filini, in collaborazione con i Calimali – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio la Giornata della filantropia. L’evento all’interno del festival MusiCuvia 2.0, finanziato dal bando Cultura di FCVA. Un appuntamento dedicato alla “filantropia di comunità” grazie al coinvolgimento della pro Loco, del Comune e di Fondazione Comunitaria del Varesotto – Tutte le informazioni

AZZATE – Il Magic Show di Ale Belotto a Villa Mazzocchi ad Azzate. L’evento di Terra e laghi festival è in programma per domenica 11 settembre alle ore 17 a Villa Mazzocchi. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Una giornata per discutere di ambiente a Travedona Monate. Domenica un appuntamento ricco di iniziative organizzato dal tavolo per il clima, l’amministrazione comunale e l’associazione Icare – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Alla scoperta di “Paesaggi e Archeologia” dell’Isolino Virginia con Alfa. Domenica 11 settembre il gestore del servizio idrico integrato organizza una gita in uno dei beni UNESCO più simbolici della nostra provincia. Partecipazione gratuita, necessaria prenotazione –Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Teatro sull’acqua, pedalate e feste country: nel fine settimana del 9, 10 e 11 settembre tanti appuntamenti da non perdere sulle rive del Lago Maggiore – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Festa di Casbeno, al Circolo due giorni di cibo e musica. Venerdì 9 e sabato 10 settembre dalle ore 19.30 alle 24 il Circolo accoglierà chi vorrà gustare piatti della tradizione lombarda e ascoltare musica – Tutte le informazioni

VARESE – Masnago in festa: arriva la 44esima edizione del Palio. L’evento è previsto nel weekend del 10 e 11 settembre: nel programma sono previsti corteo folkloristico, bancarelle artistiche e la gara di pigiatura del vino. Il tutto accompagnato dalle specialità gastronomiche – Tutte le informazioni

SANGIANO – Una festa Moldava per i vent’anni dell’associazione. Il prossimo 11 settembre si svolgerà a Sangiano una giornata dedicata alla Repubblica Moldova, organizzata dall’Associazione Italia-Moldova in collaborazione con la Pro Loco locale – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A settembre è tempo di Sagra Settembrina a Morosolo. La parrocchia e la comunità pastorale di Sant’Eusebio sono pronte per ritrovarsi e festeggiare insieme – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Pizzoccheri e sciatt, festa Valtellinese a Buguggiate. Appuntamento domenica 11 settembre nell’area feste. La organizza la Pro Loco di Buguggiate. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Tre giorni di festa e sport a Mezzana di Somma Lombardo. Oss Mezzana scalda i motori per la festa “Oss week Mezzana in festa”, in programma da venerdì 9 settembre a domenica 11 – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Prospiano, Nizzolina, Gerbone e Marnate, tornano le sagre di settembre. Attesa per il ritorno delle sagre di settembre in valle Olona: le locandine e i programmi delle feste di Nizzolina, Gerbone, Prospiano e Marnate, dove non mancheranno momenti religiosi e altri di festa – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Festa dei popoli con il Mercato del Giusto Inperfetto a Castello Cabiaglio. Laboratori, conferenze, musica in piazza, pietanze e colori dal mondo per la Festa dei popoli domenica 11 settembre tra vicoli e cortili del borgo – Tutte le informazioni

COAREZZA – Le tigelle protagoniste della festa “Coarezza per strada”. Sabato 10 settembre ad arricchire l’evento ci sarà un attore e scrittore varesino, Fabio Corradi, che proporrà una commedia brillante, dal titolo “Sano o malato?” – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Dal 9 al 12 settembre la festa patronale di Origgio. Il concerto organizzato dal Coro “Amici della Montagna” e quello del Corpo musicale “San Marco”, la notte bianca con spettacoli e street food per le vie del paese e la processione religiosa nell’edizione 2022 della festa origgese – Tutte le informazioni

TAINO – A Taino si festeggia il “Dumin” con una scalata del campanile. Sabato 10 settembre grandi e piccoli potranno scalare i metri del Campanile del Dumin, il piccolo duomo tainese. Novità del 2022: la gara di scalata a tempo. Una sfida che ricorda lo spirito del vecchio palio dei rioni – Tutte le informazioni

CINEMA

VARESE – Cinema noir ai Giardini Estensi con un’anteprima e un film premiato. Venerdì anteprima nazionale del film “Diario di Spezie” di Massimo Donati, sabato “La ragazza del lago” di Andrea Molaioli, vincitore di 10 David di Donatello – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

LAVENA PONTE TRESA – Terza edizione per l’evento di street art a Lavena Ponte Tresa “Mad 21037”. Diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita a una giornata di live painting – Tutte le informazioni

VARESE – Arte internazionale al battistero di Velate: in mostra le opere di Jack Braglia. All’inaugurazione, che si terrà sabato 10 settembre alle 15.30, saranno presenti l’Artista giunto appositamente da Londra e Beatrice Audrito, autrice del testo critico – Tutte le informazioni

VARESE – Hestetika tour fa tappa alla Galleria Ghiggini. Venerdì 9 settembre Marco De Crescenzo che incontra la fotografa Debora Barnaba –Tutte le informazioni

CUVEGLIO – A Cuveglio l’inaugurazione dell’installazione “Acqua”. L’opera dell’artista Luinese Giugi Bassani. Tutti i cittadini invitati per incontrare l’artista – Tutte le informazioni

ARTE – Contest per artisti e creativi per firmare il packaging ufficiale della Coppa del Mondo del Panettone. Novacart Art Panettone Capsule Collection è aperto a tutte le scuole d’arte e di design e agli artisti – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Pittori e scultori nei cortili domenica 11 settembre a Viggiù. Villa Borromeo ospiterà la 16^ edizione del concorso di pittura, scultura e grafica estemporanea aperto a tutti, con uno spazio riservato ai bambini – Tutte le informazioni

MUSICA

SOLBIATE ARNO– “Inseguendo quel suono” omaggio a Ennio Morricone. L’appuntamento è a Villa Bregana alle ore 21. Ingresso libero – Tutte le informazioni

COMERIO – La Musica degli Angeli a Villa Tatti Tallacchini a Comerio. Sabato 10 settembre alle 19 al Parco di Villa Tatti Tallacchini (in caso di mal tempo presso la Chiesa Parrocchiale) si terrà il concerto “La Musica degli Angeli” – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – I Solisti Veneti in concerto a Villa Della Porta Bozzolo. Venerdì 9 settembre il secondo spettacolo nato dalla collaborazione tra il Fai e i Solisti Veneti – Tutte le informazioni

SPORT

PODISMO – Si corre nel weekend la “storica“ Cittiglio – Vararo. La corsa podistica organizzata da Atletica Verbano. Il percorso si snoda per 6,7km lungo i tornanti della strada che conduce al Passo del Cuvignone toccando alcuni degli angoli più affascinanti della provincia – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – La “Villoresi waterway run” tra Tornavento e Panperduto inaugura i nuovi pontili sul canale. Organizzata dagli Amici dello Sport podistica castanese, si svolgerà sabato sulla sponde del Villoresi tra due punti di grande richiamo – Tutte le informazioni

SARONNO – “Impariamo ad andare in bici”. Appuntamento a Saronno con Fiab Ciclocittà. Appuntamento a domenica 11 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30 in piazza del Mercato – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

ARCISATE – Si diventa supereroi con L’Arcobaleno di Nichi in festa al Parco Lagozza ad Arcisate. L’evento vuole ricordare con gioia Nicholas Bertolla e contribuire in suo nome a realizzare “Il Faro” di Varese, in cui si potranno anche ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center per l’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale F. Del Ponte – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Cuori in piazza, Busto Arsizio mette in mostra la solidarietà per un giorno. Domenica le piazze e le vie del centro saranno animate dai volontari di 60 associazioni che si occupano di solidarietà, accoglienza, supporto, disabilità. Tante iniziative per riflettere e per stare insieme – Tutte le informazioni