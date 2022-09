A Laveno Mombello doppio appuntamento con “Puliamo il Mondo”

Doppio appuntamento a Laveno Mombello in occasione di “Puliamo il Mondo”, manifestazione che quest’anno compie trent’anni e vede adesioni da tutta Italia. La campagna di Legambiente arriva dunque anche sul Lago Maggiore per il 30 settembre e l’1 ottobre. Venerdì mattina, mattina di pulizie delle strade del paese organizzato da Legambiente – Circolo Valcuvia e Valli del Luinese con gli studenti delle classi prime delle scuola media Monteggia di Laveno.

Il secondo appuntamento è per sabato 1 ottobre alle 14.00 per un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, ritrovo al’Area Gaggetto, per pulire insieme strade e tratti del paese. Il comune fornirà il materiale necessario alla raccolta, ai volontari si chiede di portare i guanti da lavoro.