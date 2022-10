Poste di Cimbro, l’ex sindaco Maffioli: “Riprendere il servizio quotidiano”

«Lunghe code e troppi disagi soprattutto per gli anziani ora che è in arrivo l’inverno». L’ex sindaco di Vergiate Alessandro Maffioli segnala la situazione in cui si trovano le Poste della frazione di Cimbro. L’ufficio postale prima della pandemia era aperto quotidianamente, ma dopo il Covid gli orari sono stati ridotti a solo tre giorni alla settimana.

«Le Poste di Cimbro – spiega Maffioli – servono non solo i cittadini di Vergiate, ma anche gli abitanti di Villadosia. L’ufficio è quindi frequentato da molte persone e nonostante l’ottimo lavoro del direttore e delle sue colleghe, durante gli orari d’apertura si formano lunghe code. A volte bisogna attendere anche un’ora e mezza, creando disagi in particolare agli anziani proprio ora che l’inverno è in arrivo».

«Non è chiaro il motivo per cui Poste italiane abbia deciso di mantenere l’orario ridotto anche dopo che l’emergenza Covid si è attenuata – aggiunge l’ex-sindaco -, soprattutto dopo che l’ufficio di Cimbro è salito di livello ed è ora al pari di quello di Vergiate. Poste italiane aveva promesso tempo fa che avrebbe ristabilito l’orario originale, ma per il momento non è ancora cambiato nulla».