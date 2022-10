Nuovo Presidente per il Corpo musicale di Grantola

Cambio al timone per il corpo Musicale di Grantola. Si è tenuta infatti il 28 settembre scorso, l’assemblea annuale dei soci che ha rinnovato le cariche sociali. E’ Vanessa Capato il nuovo Presidente del sodalizio che ne prende la guida dopo quasi 20 anni di Presidenza da parte di Giancarlo Clarà. «Continuero’ ad essere parte attiva del Corpo Musicale, cosi come è accaduto a me quando 20 anni fa, l’allora Presidente Carletto Astori, mi passo’ il testimone .Tante cose belle sono state fatte nel corso degli anni in cui ho presieduto Il Corpo Musicale, testimoniate anche dai riconoscimenti e ricordi appesi alle pareti della sala musica.”

Il Presidente uscente prosegue: «Ringrazio i nostri insegnanti della scuola allievi, che non li hanno mai lasciati da soli, nemmeno durante la dura pandemia. Ed è anche grazie alla scuola allievi che la banda puo’ avere un futuro, ne è la riprova infatti che la nuova Presidentessa sia cresciuta, grazie alla costanza del suo papà, nelle fila del Corpo Musicale. Estendo i ringraziamenti ai maestri che si sono succeduti nel corso degli anni e all’attuale, Francesco Bruni, per aver diretto i musicisti con pazienza e professionalità e anche ai componenti del Consiglio uscente, sempre attivo e pronto a risolvere le incombenze. Grazie anche all’amministrazione comunale, che è stata sempre presente e vicina alle esigenze della banda. Non posso che augurare a Vanessa un buon lavoro, mantenendo sempre presenti i punti cardine a cui negli anni ci si è ispirati: divulgare la musica, stare insieme e coinvolgere i giovani».

Vanessa Capato quindi sarà la guida del gruppo per i prossimi anni. Diplomata in flauto Traverso presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, insegna, oltre che agli allievi di Grantola, al “Corpo Musicale Giacomo Puccini” di Ponte Tresa , per i “Corsi civici di musica”di Cuveglio , per il ”Civico Istituto Musicale” di Arcisate e per il “Civico Istituto Musicale isabella Pellegrini” di Besozzo. Fin da bambina ha seguito le orme del suo papà Arnaldo, e si è avvicinata al mondo della musica attraverso la banda. La passione e la costanza le hanno permesso di raggiungere ottimi livelli di professionalità.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta cosi composto: Vanessa Capato (apresidente), Luca Simeone (Vice Presidente), Paola Vincenzi (segretario), Stefano Ferrini (Tesoriere), Noemi Voltan e Francesco Capato (Archivisti), Renzo Stocco (Rapporto con genitori e allievi),Barbara Guglielmi (presentatrice) Giada Pia, Arnaldo Capato, Flavio Magrini. In aggiunta l’assemblea, in deroga allo Statuto, nomina “ consigliere esterno”, il Presidente uscente Giancarlo Clarà, in quanto l’apporto che potrà dare al consiglio stesso è stato ritenuto da tutti prezioso. I prossimi appuntamenti in calendario sono: il 1novembre la Commemorazione dei Caduti , il 27 novembre i festeggiamenti di S.Cecilia e il18 dicembre il Concerto di Natale.